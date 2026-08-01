"Izbacili su me iz kuće sa detetom na dan sahrane" Folkerku krivili za smrt muža za kog se udala sa 16 godina, a onda preživela još jednu tragediju

Blic pre 46 minuta
"Izbacili su me iz kuće sa detetom na dan sahrane" Folkerku krivili za smrt muža za kog se udala sa 16 godina, a onda…

Stoja Novaković je prošla kroz izuzetno težak život, suočena sa preranim gubicima i porodičnim odbacivanjem.

Udala se sa 16 godina i vrlo rano postala majka, a već sa 19 je ostala udovica sa malim detetom. Pevačica Stoja Novaković iza sebe ima izuzetno težak životni put, obeležen preranim gubicima, porodičnim odbacivanjem i velikim izdajama onih kojima je najviše verovala. Ipak, uprkos svim udarcima sudbine, uspela je da preživi najteže trenutke i ostane prepoznatljiva po svom neverovatnom ponosu i hrabrosti. Stoja se udala veoma mlada, sa samo 16 godina. Njeni roditelji
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