"Izbacili su me iz kuće sa detetom na dan sahrane" Folkerku krivili za smrt muža za kog se udala sa 16 godina, a onda preživela još jednu tragediju

Stoja Novaković je prošla kroz izuzetno težak život, suočena sa preranim gubicima i porodičnim odbacivanjem.

Udala se sa 16 godina i vrlo rano postala majka, a već sa 19 je ostala udovica sa malim detetom. Pevačica Stoja Novaković iza sebe ima izuzetno težak životni put, obeležen preranim gubicima, porodičnim odbacivanjem i velikim izdajama onih kojima je najviše verovala. Ipak, uprkos svim udarcima sudbine, uspela je da preživi najteže trenutke i ostane prepoznatljiva po svom neverovatnom ponosu i hrabrosti. Stoja se udala veoma mlada, sa samo 16 godina. Njeni roditelji