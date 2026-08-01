Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom sveta (foto)

Javnost potcenjuje opasnost vrućina zbog idiličnih medijskih prikaza, dok su realne posledice znatno ozbiljnije po zdravlje i infrastrukturu Fenomen "Super El Ninjo" očekuje se da dodatno pogorša globalne vremenske prilike i izazove istorijski intenzivne toplotne talase Dok Evropa već pati pod toplotnim talasima i temperaturama koje prelaze 40 stepeni Celzijusa, klimatolozi šalju dramatično upozorenje: najgore tek dolazi. Na sceni se pomera klimatski fenomen bez