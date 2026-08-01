Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom sveta (foto)

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Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom…
Javnost potcenjuje opasnost vrućina zbog idiličnih medijskih prikaza, dok su realne posledice znatno ozbiljnije po zdravlje i infrastrukturu Fenomen "Super El Ninjo" očekuje se da dodatno pogorša globalne vremenske prilike i izazove istorijski intenzivne toplotne talase Dok Evropa već pati pod toplotnim talasima i temperaturama koje prelaze 40 stepeni Celzijusa, klimatolozi šalju dramatično upozorenje: najgore tek dolazi. Na sceni se pomera klimatski fenomen bez
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Prva pomoć države stupa na snagu: Od danas drastično jeftiniji lekovi u apotekama: Evo koliko će građani uštedeti: Cene niže i…

Prva pomoć države stupa na snagu: Od danas drastično jeftiniji lekovi u apotekama: Evo koliko će građani uštedeti: Cene niže i do 40 odsto

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Tramp promenio ploču: Puklo obećanje Ukrajini o sistemu "Patriot": "Teško je dati takvu tehnologiju..."

Tramp promenio ploču: Puklo obećanje Ukrajini o sistemu "Patriot": "Teško je dati takvu tehnologiju..."

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Dečak (14) ubio očuha: Detalji zločina u Banatskom Karlovcu, zario mu nož u srce da bi odbranio majku?

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RHMZ upalio crveni alarm! Asfalt se bukvalno lepi za točkove, motori prokuvavaju, a ova greška vozača može biti kobna

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Daleko od očiju javnosti: Trudna Anita Stanojlović nakon "Elite" pokazala kako provodi vreme sa sinom, jašu konje, oko njih priroda (foto)

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Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom…

Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom sveta (foto)

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Aleksandra osuđena za ubistvo ćerke (2) Devojčica imala čak 21 slomljenu kost: Šok šta je majka radila dok je dete umiralo

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Nemačka "kružni tok" za NATO: Traže rupu u Ustavu zbog premeštanja trupa Alijanse na rusku granicu

Nemačka "kružni tok" za NATO: Traže rupu u Ustavu zbog premeštanja trupa Alijanse na rusku granicu

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