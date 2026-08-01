(Mape) "Peći će vas lice!" Spremite se, stiže mega-toplotni talas, naš meteorolog otkrio: Centar vatrene kupole tačno iznad ovog dela Srbije

Blic pre 5 sati
(Mape) "Peći će vas lice!" Spremite se, stiže mega-toplotni talas, naš meteorolog otkrio: Centar vatrene kupole tačno iznad…

Vrhunac vrućina očekuje se između 5. i 8. avgusta, kada će temperature u Vojvodini i severnim krajevima prelaziti 40 stepeni.

Vrućine će popustiti nakon 9–10. avgusta, a veće osveženje i povratak normalnijih temperatura očekuje se tek krajem meseca. Srbija se nalazi u zagrljaju trećeg toplotnog talasa ove godine, dok se ostatak Evrope bori sa već četvrtim udarom ekstremnih vrućina. Situacija je alarmantna širom kontinenta, a suša i požari postali su svakodnevica. Meteorolog Ivan Ristić otkrio je za "Blic" detaljnu prognozu koja precizira kada nas očekuje vrhunac pakla, a kada konačno
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