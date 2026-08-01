Novi detalji skandala na koncertu Dina Merlina u Sarajevu: Fanovi tvrde da su im prodavali ista mesta po dva puta, pokazali dokaze

Blic pre 4 minuta
Novi detalji skandala na koncertu Dina Merlina u Sarajevu: Fanovi tvrde da su im prodavali ista mesta po dva puta, pokazali…

Mnogi posetioci sa važećim ulaznicama nisu mogli da uđu na stadion, što je izazvalo haos i bes publike.

Fanovi tvrde da su numerisane karte prodavane i po dva puta, pa su ljudi sa različitim serijskim brojevima karata imali ista mesta. Tokom koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo, koji je održan 31. jula, izbio je ogroman skandal koji je izazvao bes hiljada posetilaca. Ispred samog stadiona nastao je pravi haos kada su ljudi koji nisu uspeli da uđu, iako su imali uredno kupljene karte, pokušali da provale unutra skandirajući "Dino lopove". Međutim, pravi šok
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