Oglasili se organizatori nakon skandala na koncertu Dina Merlina: "Došlo je do situacije koju nismo mogli da predvidimo"

Blic pre 58 minuta
Oglasili se organizatori nakon skandala na koncertu Dina Merlina: "Došlo je do situacije koju nismo mogli da predvidimo"

Navode da nije bilo prekomerne prodaje ulaznica, već su poteškoće nastale zbog nepredviđenih okolnosti.

Na koncertu Dina Merlina u Sarajevu deo publike sa važećim ulaznicama nije uspeo ući na stadion. Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja. - Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u
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