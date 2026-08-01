Oglasili se organizatori nakon skandala na koncertu Dina Merlina: "Došlo je do situacije koju nismo mogli da predvidimo"

Navode da nije bilo prekomerne prodaje ulaznica, već su poteškoće nastale zbog nepredviđenih okolnosti.

Na koncertu Dina Merlina u Sarajevu deo publike sa važećim ulaznicama nije uspeo ući na stadion. Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja. - Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u