Oglasili se organizatori nakon skandala na koncertu Dina Merlina: "Došlo je do situacije koju nismo mogli da predvidimo"
Blic pre 58 minuta
Navode da nije bilo prekomerne prodaje ulaznica, već su poteškoće nastale zbog nepredviđenih okolnosti.
Na koncertu Dina Merlina u Sarajevu deo publike sa važećim ulaznicama nije uspeo ući na stadion. Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja. - Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u