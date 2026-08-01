Prva pomoć države stupa na snagu: Od danas drastično jeftiniji lekovi u apotekama: Evo koliko će građani uštedeti: Cene niže i do 40 odsto

Blic pre 1 sat
Prva pomoć države stupa na snagu: Od danas drastično jeftiniji lekovi u apotekama: Evo koliko će građani uštedeti: Cene niže i…

Proširena je lista lekova na recept, uključujući inovativne terapije i ranije skupe lekove za teška oboljenja Uštede su najveće za penzionere i hronične bolesnike; troškovi terapije smanjeni su i do 8.000 dinara mesečno Od danas, građani Srbije će u apotekama plaćati znatno niže cene za veliki broj medikamenata.

Država je preuzela deo troškova na sebe, pa će učešće, odnosno doplata za lekove, biti smanjena za 10 do 40 odsto u narednih godinu dana. Pojeftinjenje obuhvata pre svega lekove za hronične bolesti, prvenstveno terapije za srce i visok krvni pritisak... Istovremeno, proširena je i lista lekova koji se izdaju na recept, kojoj su trajno dodate inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja, kao i ranije skupi lekovi za srčanu slabost i protiv zgrušavanja krvi.
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