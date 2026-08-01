"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi

Blic pre 43 minuta
"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi
Policija je počela da postavlja plutajuću barijeru na granici sa Marokom kako bi sprečila dalje ulaske Mnogi migranti su došli zbog ekonomskih problema i lažnih obećanja o vizama i smeštaju, ali su bili razočarani uslovima u Španiji Španske vlasti saopštile su da su prelasci migranata u severnoafričku enklavu Seutu prestali preko noći i da je policija počela da postavlja plutajuću barijeru dužine 500 metara na granici sa Marokom nakon masovne navale u kojoj je
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