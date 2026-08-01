RHMZ upalio crveni alarm! Asfalt se bukvalno lepi za točkove, motori prokuvavaju, a ova greška vozača može biti kobna

Ekstremne vrućine mogu uzrokovati deformaciju i omekšavanje asfaltnih kolovoza.

Zbog toplotnih uslova povećava se rizik od pucanja pneumatika i pregrevanja motora na vozilima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim dnevnim temperaturama koje lokalno dostižu i do 40 stepeni Celzijusa. Zbog ovih ekstremnih uslova, RHMZ posebno upozorava da visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, što direktno povećava rizik od pucanja pneumatika (guma) i