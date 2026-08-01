Veće plate od 15 do 20 odsto! Vučić najavio ozbiljne povišice za medicinare u ovim delovima Srbije

Blic pre 1 sat
Veće plate od 15 do 20 odsto! Vučić najavio ozbiljne povišice za medicinare u ovim delovima Srbije
Vučić je najavio da će 'pokretna apoteka' početi sa radom između 15. i 20. avgusta i obilaziti sela širom Srbije Naglasio je da su posetom apotekama proverene nove, snižene cene lekova, koje su već primenjene u Knjaževcu Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom posete selu Temska kod Pirota da će predložiti da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20 odsto, i da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu, i
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