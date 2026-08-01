(Video) Novi snimak haosa sa koncerta Dina Merlina: Besni ljudi probijali ulaze i penjali se uz merdevine

Koncert je počeo dok je masa još pokušavala da uđe, što je izazvalo revolt i haos među obožavaocima.

Ljutiti posetioci su pokušavali da probiju ulaze i penjali se preko ograda i merdevina, uz povike protiv izvođača. Prvi od tri zakazana koncerta Dina Merlina na sarajevskom stadionu Koševo pretvorio se u nezapamćeni skandal. Iako je publika očekivala spektakl, hiljade obožavalaca koji su uredno kupili karte ostali su zaključani ispred kapija stadiona. Prema svedočenjima prisutnih, revolt i bes među ljudima izazvala je činjenica da je Dino Merlin počeo da peva dok