"Zaklao ju je, a onda seo na fotelju i iskrvario" Komšija koji je našao tela brata i sestre na Bežaniji za "Blic": Razvalio sam vrata, umalo smo se onesvestili od užasa (foto, video)

Komšija je razvalio vrata i zatekao uznemirujući prizor: mrtvu sestru i brata.

Tela su pronađena zahvaljujući komšiji koji je osetio nesnosan smrad u zgradi koji je trajao deset dana. Muškarac B. P. (48) danas je u stanu na Bežanijskoj kosi ubio svoju sestru mačetom, a potom prerezao sebi vrat. Kako je "Blic" otkrio, muškarac je nakon zločina nasmrt iskrvario, a tela je pronašao komšija Miloš Zagrađanin nakon što su brojni stanari danima osećali kako se zgradom širi nesnosni smrad. Kako je za "Blic" ispričao Zagrađanin, on dugo nije video