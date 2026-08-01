Novi protest zbog železničke obilaznice u Nišu: Pruga blokira Humsku ulicu i 20.000 ljudi

Danas pre 10 sati  |  Beta
Novi protest zbog železničke obilaznice u Nišu: Pruga blokira Humsku ulicu i 20.000 ljudi

Stanovnici niškog naselja Donji Komren, koji se protive zatvaranju Humske ulice zbog izgradnje železničke obilaznice, danas su protestovali i na jedan sat blokirali tu ulicu kod postojećeg pružnog prelaza.

Oni su istakli da su njihovi zahtevi da međunarodna brza pruga ne prođe tim delom Niša i da Humska ulica ostane prohodna za saobraćaj. Nišlija Bojan Milojević kazao je da se ne radi ni o kakvom izmeštanju pruge i izgradnji obilaznice, već o premeštanju pruge iz gušće naseljenog dela grada u ređe naseljeni deo. „Ovo je najmanje gradsko naselje, ali jeste gradsko naselje. Vlast ove zemlje dobila je novac da izmesti prugu iz grada, a oni rade premeštanje“, istakao je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Medijska kutija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ upalio crveni alarm! Asfalt se bukvalno lepi za točkove, motori prokuvavaju, a ova greška vozača može biti kobna

RHMZ upalio crveni alarm! Asfalt se bukvalno lepi za točkove, motori prokuvavaju, a ova greška vozača može biti kobna

Blic pre 32 minuta
S Bogom na „ti“

S Bogom na „ti“

Velike priče pre 1 sat
Ana Vučković: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Ana Vučković: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 56 minuta
Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Velike priče pre 1 sat
Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

RTV pre 1 sat