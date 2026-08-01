Novi protest zbog železničke obilaznice u Nišu: Pruga blokira Humsku ulicu i 20.000 ljudi

Stanovnici niškog naselja Donji Komren, koji se protive zatvaranju Humske ulice zbog izgradnje železničke obilaznice, danas su protestovali i na jedan sat blokirali tu ulicu kod postojećeg pružnog prelaza.

Oni su istakli da su njihovi zahtevi da međunarodna brza pruga ne prođe tim delom Niša i da Humska ulica ostane prohodna za saobraćaj. Nišlija Bojan Milojević kazao je da se ne radi ni o kakvom izmeštanju pruge i izgradnji obilaznice, već o premeštanju pruge iz gušće naseljenog dela grada u ređe naseljeni deo. „Ovo je najmanje gradsko naselje, ali jeste gradsko naselje. Vlast ove zemlje dobila je novac da izmesti prugu iz grada, a oni rade premeštanje“, istakao je