OFAK produžio licencu za poslovanje NIS-a do 28. avgusta, javljaju mediji

Američke vlasti dale su novi produžetak Naftnoj industriji Srbije (NIS) za nesmetano poslovanje – do kraja avgusta, objavila je Radio-televizija Srbije.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. „Trideset dana je dobra vest jer NIS može da obezbedi dovoljne količine sirove nafte. Međutim, nije dobro što neizvesnost traje već 18 meseci i što nam stvara brojne probleme“, rekla je Đedović Handanović, prenosi RTS. NIS, arterija celokupne srpske privrede, od oktobra je pod američkim