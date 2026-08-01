Požar u Centru za reciklažu i otkup otpada u Kraljevu: Zapalila se sedišta automobila

U Centru za reciklažu i otkup otpada „Steel Impex“ u industrijskoj zoni kraljevačkog naselja Stari aerodrom, danas oko 11 časova izbio je požar, piše Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako navodi javni medijski servis, zapalila su se sedišta automobila u dvorištu tog Centra, ali za sada nema zvaničnih informacija o uzroku izbijanja požara, niti o eventualno povređenim licima. Nad tim delom grada širi se gust crni dim, zbog čega je zabeležen veliki broj prijava uznemirenih građana. Na lice mesta izašle su ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice i policije koji rade na lokalizaciji i gašenju požara.