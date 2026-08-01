Srušio se američki borbeni avion F-35 u San Dijegu

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Srušio se američki borbeni avion F-35 u San Dijegu

Portparol vazduhoplovne baze Miramar u San Dijegu poručnik Blejk Starbak saopštio je da je avion F-35 danas pao na pistu, nakon čega se zapalilo okolno rastinje, preneo je Foks njuz.

Reč je o incidentu „klase A u kojoj je učestvovao avion F-35B Marinskog korpusa“, rekli su američki marinci za Foks njuz i dodali da se pilot katapultirao i da je spasen. Incidenti klase A definišu se kao ozbiljne nesreće, koje su rezultirale materijalnom štetom većom od dva miliona dolara. Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo pad aviona. Video prikazuje avion prelomljen na dva dela usred izgorelog područja veličine fudbalskog terena. Vatra je gorela na polju
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