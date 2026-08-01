UEFA: Aktuelno rukovodstvo FIFE izgubilo poverenje

Danas pre 7 sati  |  Beta-AP
UEFA: Aktuelno rukovodstvo FIFE izgubilo poverenje

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je da je rukovodstvo FIFA izgubilo njeno poverenje nakon što je predsednik svetske kuće fudbala Đani Infantino bio primoran da odustane od plana da prihode od Svetskog prvenstva prepusti kompaniji sa privatnim investitorima. – Nijedna opcija ne sme biti isključena.

Aktuelno rukovodstvo FIFA izgubilo je ne samo poverenje UEFA, već i mnogih drugih članova fudbalske porodice“, navodi se u saopštenju UEFA. Evropska kuća fudbala ocenila je da se više ne može dozvoliti sprovođenje „tajnih planova“ bez konsultacija i transparentnosti, uz poruku da odgovorni za takve poteze moraju da snose posledice. – UEFA će u narednim danima i nedeljama, zajedno sa svojim članicama i u saradnji sa drugim konfederacijama, analizirati kako je do
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