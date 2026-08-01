NIS: Novom licencom omogućena nesmetana rafinerijska prerada i operativne aktivnosti

BEOGRAD: Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 28. avgustom, kojom je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji obuhvataju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu i uvoz sirove nafte, objavila je kompanija u petak uveče.

Takođe, omogućava se i nesmetano obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja. Kompanija NIS navela je u saopštenju da ostaje posvećen naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. "NIS ovim putem izražava zahvalnost svim domaćim i stranim partnerima koji su