Požari širom Srbije: Gori kod Kule, Šabac u dimu, pogledajte šta je izgorelo (video, foto)

Dnevnik pre 3 sata
Požari širom Srbije: Gori kod Kule, Šabac u dimu, pogledajte šta je izgorelo (video, foto)

Vreli talas doneo nam je požare širom Srbije. Evo rezultata:

Pre nešto više od sat vremena zabeležen je požar na njivama kod Kule. Stari način sređivanja strnjišta i dalje nije zaboravljen, a o opasnosti i štetama se ne razmišlja. Vetar koji duva samo pojačava vatru, vatrogasci su na licu mesta. A post shared by 192.RS (@192_rs) Danas popodne, u velikom požaru u Majuru kod Šapca izgorela je velika površina niskog rastinja i oko 20 vozila, pretpostavlja se da je u pitanju otpad. Nema povređenih, a materijalna šteta je velika.
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