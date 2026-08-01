(Video) Super puma na visini zadatka, oglasili se piloti MUP-a Požari u Španiji ozbiljan problem: "Opožareno područje je veoma veliko"

Dok se hiljade hektara pretvaraju u pepeo, pripadnici Helikopterske jedinice MUP-a Srbije rame uz rame sa španskim kolegama vode tešku borbu protiv vatrene stihije kod Viljafranke.

U izuzetno zahtevnim uslovima, posada helikoptera “Super Puma” učestvovala je u lokalizaciji velikog požara, još jednom pokazujući da hrabrost, znanje i humanost ne poznaju granice. - Mi smo gasili požar u oblasti Leone, u blizini grad Viljafranko. Bili su jako teški uslovi, a na terenu smo bili zajedno sa našim kolegama iz Španije, oni sa šest helikoptera, a mi sa jednim. Uspeli smoda požar stavimo pod kontrolu i da lokalizujemo. Opožareno područje je veoma