Lekovi jeftiniji do 40 odsto: Da li ekonomske mere mogu trajno da podignu standard penzionera?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Lekovi jeftiniji do 40 odsto: Da li ekonomske mere mogu trajno da podignu standard penzionera?

Mere za smanjenje troškova građana za lekove, u okviru kojih će doplata biti smanjena za do 40%, stupile su danas na snagu.

Koliko će pojeftinjenje lekova realno značiti za kućni budžet penzionera i da li je model septembarske pomoći od 20. 000 do 35. 000 dinara pravedno podeljen, za Euronews Srbija govori predsednica Udruženja penzionera opštine Stari grad Snežana Nena Šantić. Ona je ocenila da su mere za smanjenje troškova lekova dobra pomoć građanima, ali da same po sebi nisu dovoljne da reše ključne probleme sa kojima se penzioneri suočavaju. "Ta mera koja ide u korist građana je
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