Nova vatrena stihija u Grčkoj: Požar pustoši netaknutu borovu šumu, izdato naređenje za hitnu evakuaciju tri naselja

Veliki šumski požar, koji se proširio iz pravca Porto Germena u Grčkoj, trenutno pustoši netaknutu borovu šumu na padinama planine Kiteron.

Usled ekstremnih vremenskih uslova, vatrena stihija se velikom brzinom kreće ka naseljenim mestima. Plamen je praktično opkolio naselje Agia Paraskevi i opasno se približava selima Agios Nektarios i Krio Pigadi. Nadležne službe situaciju opisuju kao kritičnu, dok vatreni front dug nekoliko kilometara guta jedan od najznačajnijih preostalih šumskih pojaseva u regionu. Tanjug AP/Michael Varaklas Snažni udari vetra i gust dim ozbiljno su ograničili akcije gašenja i sa