Određen pritvor maloletniku (14) osumnjičenom da je ubio očuha kod Pančeva

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu sud je odredio do 30 dana pritvor maloletniku (14) iz Banatskog Karlovca, osumnjičenom da je nožem ubio svog očuha.

Pritvor mu je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. On je osumnjičen za krivično delo ubistvo, saznaje Tanjug. Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je 31. jula oko 20.30 časova u Banatskom Karlovcu, u kući kojoj živi,