Pred Srbijom ekstremno topao period: Prva dekada avgusta donosi tropske noći, kakvo nas vreme čeka do kraja meseca?

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Pred Srbijom ekstremno topao period: Prva dekada avgusta donosi tropske noći, kakvo nas vreme čeka do kraja meseca?

Kratak predah kada je reč o vremenskim prilikama u Srbiji je za nama, a od juče smo ponovo ušli u period ekstremnih vrućina.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije u sredu je izdao upozorenje na toplotni talas, a koje je građanima stiglo na mobilne telefone putem SMS poruka. Meteorolog Slobodan Sovilj iz RHMZ rekao je za Euronews Srbija, da će ovaj toplotni talas trajati znatno duže u odnosu na onaj prvi. " RHMZ je 29. jula upozorio građane na talas visokih temperatura koji sledi, a u narednim danima biće aktiviran sistem za hitna obaveštenja, pre svega u prvoj dekadi avgusta", rekao
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