Prvi čovek SAJ-a Igor Žmirić pokazao šta znači biti specijalac: Otvoren konkurs za selekcionu obuku (video)

Konkurs za Selekcionu obuku za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) produžen je do 11. avgusta 2026. godine, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

MUP je tim povodom objavio poruku kojom poziva zainteresovane kandidate da se prijave i naprave prvi korak ka ulasku u jednu od najzahtevnijih jedinica policije. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) "Najteži korak je prvi. Zato ga većina nikada ne napravi", navodi MUP. Posebnu pažnju privukao je snimak na kojem komandant SAJ-a, pukovnik policije Igor Žmirić, izvodi padobranski skok. Kako je navedeno, taj čin nije samo