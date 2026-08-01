Rat u Ukrajini: Masovan raketni napad na Kijev, ukrajinske snage dronovima potopile ruski brod Janjina

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Rat u Ukrajini: Masovan raketni napad na Kijev, ukrajinske snage dronovima potopile ruski brod Janjina

Dok se ratni sukob u Ukrajini intenzivira nakon napada ukrajinskih snaga na rafineriju nafte "Lukoil" u Volgogradu, jednu od najvećih u Rusiji, tenzije se šire i na region Baltičkog mora gde su poljski lovci F-16 presreli ruski izviđački avion Il-20.

Paralelno sa vojnim operacijama na terenu, američki predsednik Donald Tramp signalizirao je promenu u kursu podrške Kijevu, odstupivši od ranijeg obećanja o davanju licence Ukrajini za proizvodnju raketa za PVO sistem Patriot, uz obrazloženje da je prenos takve tehnologije izuzetno složen proces o kojem odluka još uvek nije doneta. Ključni događaji: Tramp odustao od ranijeg obećanja da će Ukrajini dati licencu za PVO Patriot Poljski F-16 presreli ruski izviđački
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