UŽIVO RAT U UKRAJINI: Masovan raketni napad na Kijev, ukrajinske snage dronovima potopile ruski brod "Janjina"

Dok se ratni sukob u Ukrajini intenzivira nakon napada ukrajinskih snaga na rafineriju nafte "Lukoil" u Volgogradu, jednu od najvećih u Rusiji, tenzije se šire i na region Baltičkog mora gde su poljski lovci F-16 presreli ruski izviđački avion Il-20.

Paralelno sa vojnim operacijama na terenu, američki predsednik Donald Tramp signalizirao je promenu u kursu podrške Kijevu, odstupivši od ranijeg obećanja o davanju licence Ukrajini za proizvodnju raketa za PVO sistem Patriot, uz obrazloženje da je prenos takve tehnologije izuzetno složen proces o kojem odluka još uvek nije doneta. Ključni događaji: Tramp odustao od ranijeg obećanja da će Ukrajini dati licencu za PVO Patriot Poljski F-16 presreli ruski izviđački