UŽIVO RAT U UKRAJINI: Masovan raketni napad na Kijev, ukrajinske snage dronovima potopile ruski brod "Janjina"

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO RAT U UKRAJINI: Masovan raketni napad na Kijev, ukrajinske snage dronovima potopile ruski brod "Janjina"

Dok se ratni sukob u Ukrajini intenzivira nakon napada ukrajinskih snaga na rafineriju nafte "Lukoil" u Volgogradu, jednu od najvećih u Rusiji, tenzije se šire i na region Baltičkog mora gde su poljski lovci F-16 presreli ruski izviđački avion Il-20.

Paralelno sa vojnim operacijama na terenu, američki predsednik Donald Tramp signalizirao je promenu u kursu podrške Kijevu, odstupivši od ranijeg obećanja o davanju licence Ukrajini za proizvodnju raketa za PVO sistem Patriot, uz obrazloženje da je prenos takve tehnologije izuzetno složen proces o kojem odluka još uvek nije doneta. Ključni događaji: Tramp odustao od ranijeg obećanja da će Ukrajini dati licencu za PVO Patriot Poljski F-16 presreli ruski izviđački
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 27 povređenih; Pogođene tri ruske rafinerije, potopljen brod…

UKRAJINSKA KRIZA - Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 27 povređenih; Pogođene tri ruske rafinerije, potopljen brod Janina

RTV pre 49 minuta
Ruske balističke rakete zasule Kijev: Broje se mrtvi, pogođena ambasada NATO države (foto)

Ruske balističke rakete zasule Kijev: Broje se mrtvi, pogođena ambasada NATO države (foto)

Mondo pre 28 minuta
Zelenski se hitno oglasio: Ukrajina je upravo ostala bez raketa za sistem Patriot! Oboren je samo jedan ruski projektil!

Zelenski se hitno oglasio: Ukrajina je upravo ostala bez raketa za sistem Patriot! Oboren je samo jedan ruski projektil!

Kurir pre 1 sat
Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 30 povređenih; Zelenski: Oštećene zgrade, škola, Ambasada Litvanije

Masovni raketni napad na Kijev - 9 mrtvih, 30 povređenih; Zelenski: Oštećene zgrade, škola, Ambasada Litvanije

RTS pre 1 sat
Zelenski zakukao: Nemamo čime da presrećemo ruske rakete

Zelenski zakukao: Nemamo čime da presrećemo ruske rakete

Večernje novosti pre 1 sat
Zelenski upozorava: Ukrajina je upravo ostala bez raketa za sistem Patriot - oboren je samo jedan ruski projektil

Zelenski upozorava: Ukrajina je upravo ostala bez raketa za sistem Patriot - oboren je samo jedan ruski projektil

Večernje novosti pre 1 sat
Sibiha: Ukrajini hitno potrebni dodatni sistemi protivvazdušne i raketne odbrane

Sibiha: Ukrajini hitno potrebni dodatni sistemi protivvazdušne i raketne odbrane

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaKijevDonald TrampnaftaRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Stručnjak za Severnu Irsku: Bregzit autogol britanskih unionista (VIDEO)

Stručnjak za Severnu Irsku: Bregzit autogol britanskih unionista (VIDEO)

Insajder pre 3 minuta
(Foto, video) Alarm i u Nemačkoj: Vodostaj reke Rajne dostigao istorijski minimum

(Foto, video) Alarm i u Nemačkoj: Vodostaj reke Rajne dostigao istorijski minimum

Blic pre 4 minuta
"Moramo da biramo između SAD i Izraela" Neverovatna izjava komandanta Evropske komande - postavio uslov Pentagonu

"Moramo da biramo između SAD i Izraela" Neverovatna izjava komandanta Evropske komande - postavio uslov Pentagonu

Kurir pre 4 minuta
NATO na kolenima pred Rusijom: Admiral priznao da je trenutna odbrana nemoćna

NATO na kolenima pred Rusijom: Admiral priznao da je trenutna odbrana nemoćna

Večernje novosti pre 4 minuta
Parada ponosa u Hamburgu uz pojačano policijsko obezbeđenje nakon prošlonedeljnog napada u Berlinu

Parada ponosa u Hamburgu uz pojačano policijsko obezbeđenje nakon prošlonedeljnog napada u Berlinu

Insajder pre 13 minuta