Dejna Vajt oduševljen Beogradom: UFC se vraća u Srbiju, Medić na putu ka statusu velike zvezde!

Hot sport pre 3 sata
Dejna Vajt oduševljen Beogradom: UFC se vraća u Srbiju, Medić na putu ka statusu velike zvezde!

Prvi čovek UFC-a pohvalio je atmosferu i rekordnu posetu u Beogradskoj areni, a zatim potvrdio da organizacija planira novi dolazak u Srbiju.

Prvi UFC događaj u Beogradu ispunio je očekivanja organizacije, a Dejna Vajt je neposredno posle završetka programa potvrdio vest koju su ljubitelji borilačkih sportova u Srbiji želeli da čuju – UFC će se vratiti u našu zemlju. Glavni čovek najpoznatije svetske MMA promocije održao je konferenciju za medije nakon spektakla u Beogradskoj areni, koji je završen ekspresnom pobedom Uroša Medića nad Danijelom Rodrigezom. Dejna Vajt nije skrivao zadovoljstvo ni borbama,
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