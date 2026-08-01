(UFC u Beogradu uživo) Srbin preživeo giljotinu: Albancu uzalud provokacija, odjekivalo „Kosovo je Srbija“!

Najzanimljivija dešavanja pratite na HotSportu! Večeras će Beogradska arena biti domaćin događaja koji će ostati upisan u istoriji domaćeg sporta.

Najveća svetska MMA organizacija, UFC, prvi put organizuje priredbu u Srbiji, a ljubitelje borilačkih sportova očekuje čak 14 borbi i nastupi brojnih domaćih boraca. Program počinje od 16 časova, a ukupno će biti održano osam borbi u uvodnom i šest u glavnom delu večeri. Glavna borba večeri rezervisana je za duel Uroša Medića i Danijela Rodrigeza, koji će zatvoriti prvi UFC događaj održan u Srbiji. Neposredno pre njih u oktagon će ući Jan Blahovič i Navaho