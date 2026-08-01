Grčka se bori sa velikim požarom: Vatrena stihija zahvatila više područja, naređena evakuacija naselja

IndeksOnline pre 4 sati
Grčka se bori sa velikim požarom: Vatrena stihija zahvatila više područja, naređena evakuacija naselja

Grčku je pogodio veliki šumski požar koji se ubrzano širi usled visokih temperatura i snažnog vetra, zbog čega su nadležne službe naredile evakuaciju više naselja kako bi zaštitile stanovništvo.

Najteža situacija zabeležena je u okolini Atine, u oblasti Beotije, kao i na ostrvu Krit, gde su ugrožena područja oko Retimna, Sitije i Herakliona. Aktivna žarišta prijavljena su i na ostrvima Paros, Naksos i Lezbos. Vatrena stihija zahvatila je velike površine šume i niskog rastinja, dok plamen na pojedinim mestima dostiže visinu od oko 30 metara. Gusta dimna zavesa nadvila se nad pogođenim područjima, a vatrogasne ekipe uz pomoć aviona i helikoptera pokušavaju
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