Predsednica Slovenije lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi, puštena na kućno lečenje

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u petak dok se vraćala sa odmora u Hrvatskoj na zvanični događaj u Sloveniji.

Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, gde je zadržana tokom noći radi posmatranja. Lekari su utvrdili da je zadobila lakše telesne povrede, zbog čega je danas otpuštena na kućno lečenje. Prema informacijama iz njenog kabineta, nezgoda se dogodila na putu ka Komendi, gde je trebalo da prisustvuje manifestaciji čiji je bila pokrovitelj. Nadležni organi sprovode uobičajenu proceduru utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode.