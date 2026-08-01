Tragedija na Bežanijskoj kosi: Sumnja se da je muškarac usmrtio sestru, pa izvršio samoubistvo

IndeksOnline pre 4 sati
Tragedija na Bežanijskoj kosi: Sumnja se da je muškarac usmrtio sestru, pa izvršio samoubistvo

Beogradska policija istražuje okolnosti teške porodične tragedije koja se dogodila u jednom stanu na Bežanijskoj kosi.

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je muškarac star 48 godina usmrtio svoju 52-godišnju sestru, nakon čega je izvršio samoubistvo. Tela su pronađena u stanu u Ulici Peđe Milosavljevića, a na licu mesta obavljen je uviđaj. Tokom istrage utvrđuje se tačan tok događaja i sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Prema prvim informacijama, muškarac je iza sebe ostavio oproštajnu poruku, koja će biti predmet dalje istrage. Nadležni organi nastavljaju
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