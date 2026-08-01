Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska u Seutu porastao na 67

Broj tela pronađenih na obali Seute nakon masovnog ulaska ljudi porastao je danas na 67, objavilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto: Tanjug AP Photo/Antonio Sempere U međuvremenu, Civilna garda nastavlja potragu za telima u području oko graničnog lukobrana Tarahal. Niko od ljudi koji su ilegalno prešli u Seutu nije napustio grad i otišao na špansko kopno, potvrdili su danas vladini izvori, prenosi Pais. Od približno 50.000 ljudi koji su ilegalno prešli, više od 48.000 je već vraćeno u Maroko za manje od 48 sati. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je u 7.50 časova ovog jutra