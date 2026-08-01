Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po dva meseca

Insajder pre 41 minuta  |  Beta
Direktor UKC Niš: Sve liste čekanja ukinute za dva i po dva meseca

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Nišu Milan Lazarević izjavio je danas da je novo rukovodstvo te zdravstvene ustanove uspelo da u protekla dva i po meseca ukine sve liste čekanja.

Klinički centar Niš. Foto: BETAPHOTO/SASA DJORDJEVIC Prema njegovim rečima, pacijenti više ne čekaju na ugradnju bajpasa, veštačke valvule, ne čekaju na operacije kuka, kolena, kao ni na preglede skenerom, magnetom i drugim metodama na radiologiji. "Na oftalmologiji postoji lista zakazivanja od oko dve nedelje koju će kolege popodnevnim radom od ponedeljka praktično 'očistiti' u naredne dve nedelje i svesti taj broj pacijenata na minimum", izjavio je Lazarević na
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