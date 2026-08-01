Komemorativni skup u Novom Sadu: Studenti i građani obeležili 21 mesec od pada nadstrešnice

Studenti visokoškolskih ustanova u Srbiji i građani danas su obeležili 21 mesec od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 osoba, za šta niko još nije sudski odgovarao.

Železnička stanica u Novom Sadu posle pada nadstrešnice, foto: Srđan Ilić Studenti u Novom Sadu okupili su se u 11:52 ispred Železničke stanice u tom gradu, gde je održana akcija 16 minuta tišine za žrtve tragedije, koja se u to vreme dogodila 1. novembra 2024. godine. Ispred stanice je stajalo 16 osoba koje su držale papire sa imenima žrtava pada nadstrešnice. Raskrsnica Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića blokirana je simbolično u 11:52, u vreme kada se