Ministarstvo poljoprivrede: Obezbeđeno 250.000 litara dezinfekcionih sredstava za suzbijanje bolesti životinja

Insajder pre 44 minuta  |  Beta
Ministarstvo poljoprivrede: Obezbeđeno 250.000 litara dezinfekcionih sredstava za suzbijanje bolesti životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je, u saradnji sa preduzećem "Sigma Crvenka", obezbedilo je 250.000 litara gotovih radnih rastvora sredstava za dezinfekciju, namenjenih sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza na teritoriji Srbije.

Foto: TANJUG/ MPŠV "Obezbeđena sredstva namenjena su kako za dezinfekciju na zaraženim i ugroženim područjima, tako i za preventivnu primenu na lokacijama na kojima nije potvrđeno prisustvo afričke kuge svinja i boginja ovaca i koza, a u cilju blagovremenog jačanja biosigurnosti i sprečavanja pojave i širenja bolesti", navodi se u saopštenju. Od ukupne količine, kako se dodaje, isporučeno je ili je u pripremi za isporuku, 36.000 litara za Regionalni krizni centar
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