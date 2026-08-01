Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju i plasirali se u glavnu fazu Evropskog šampionata u Beogradu

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju i plasirali se u glavnu fazu Evropskog šampionata u Beogradu

Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije savladala je večeras Italiju rezultatom 32:18 (11:12) u trećem kolu B grupe Evropskog šampionata u Beogradu i plasirala se u glavnu fazu turnira.

Rukometni teren, foto: Pascal Swier/Unsplash Najefikasniji u sastavu Srbije bili su Stefan Vojinović, Filip Blečić i Aleksandar Stojković sa po sedam golova. U glavnoj fazi šampionata formirane su tri grupe sa po četiri reprezentacije. Srbija će igrati u grupi sa Slovenijom, Nemačkom i Francuskom. U novu rundu takmičenja Slovenija prenosi dva boda, Srbija i Nemačka po jedan, dok Francuska kreće bez bodova. Preostale dve grupe čine Island, Hrvatska, Portugal i
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