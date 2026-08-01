UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

Insajder pre 1 sat  |  FoNet
UEFA pozdravila odluku FIFA da odustane od prodaje udela u međunarodnim takmičenjima

Evropska unija fudbalskih asocijacija (UEFA) pozdravila je danas odluku Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da odustane od prodaje dela međunarodnih takmičenja privatnim investitorima, navodeći da će se sa partnertima i zainteresovanim stranama postarati da se takvi potezi u budućnosti ne mogu ubrzano sprovesti bez konsultacija.

Foto: Tanjug AP Photo/Michael Sohn, File Evropska unija fudbalskih asocijacija (UEFA) pozdravila je danas odluku Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da odustane od prodaje dela međunarodnih takmičenja privatnim investitorima, navodeći da će sa partnertima i zainteresovanim stranama postarati da se takvi potezi u budućnosti ne mogu ubrzano sprovesti bez konsultacija. "UEFA pozdravlja odluku FIFA da povuče svoj plan prodaje udela u svojim takmičenjima,
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