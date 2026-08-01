Uprava granične policije: Na Batrovcima zadržavanje dva sata, pojačan saobraćaj i na drugim prelazima

Insajder pre 3 sata  |  FoNet
Uprava granične policije: Na Batrovcima zadržavanje dva sata, pojačan saobraćaj i na drugim prelazima

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, zadržavanje za putnička motorna vozila iznosi danas dva sata, saopštila je Uprava granične policije.

Foto: Insajder/ Teodora Vasiljević Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila zabeležena su i na drugim graničnim prelazima. Na izlazu iz zemlje, na prelazu Gradina čeka se oko 80 minuta, na Kelebiji oko sat vremena, dok je na Horgošu i Horgošu 2 zadržavanje oko 30 minuta. Na Preševu, na ulazu i izlazu iz Srbije, zadržavanje za putnička vozila iznosi oko 40 minuta, na Bačkom Vinogradu 20 minuta, a na Trbušnici za putnička vozila i
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