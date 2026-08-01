Infantino na ivici propasti? Ko bi mogao da ga zameni ako ode?

Getty Images Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA, snažno se protivi promenama koje je najavio Đani Infantino, prvi čovek FIFA (desno).

Događaji se smenjuju brzinom svetlosti za predsednika FIFA-e Đanija Infantina. Ranije ovog meseca letio je preko Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade u privatnom avionu, pokušavajući da bude sveprisutan na Svetskom prvenstvu u fudbalu. A 19. jula mora da se osećao kao na vrhu sveta kada su, zajedno sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, predali trofej Španiji. Manje od dve nedelje kasnije, Infantino se nalazi u usamljenoj situaciji nakon što je odustao od