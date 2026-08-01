Američki saveznici neće da pomognu u napadu na Iran? Oprezni su i pored Trampovih obećanja, evo šta čekaju

Kurir pre 1 sat
Američki saveznici neće da pomognu u napadu na Iran? Oprezni su i pored Trampovih obećanja, evo šta čekaju
Američki saveznici trenutno ne pokazuju spremnost da pruže SAD direktnu vojnu pomoć u sukobu sa Iranom, objavio je Politiko pozivajući se na diplomatske izvore. - Mnogi američki saveznici širom sveta sve su opušteniji čekajući kraj rata u Iranu, čak i dok Trampova administracija tvrdi da je njihova pomoć potrebna da bi se okončao sukob koji brzo izmiče kontroli - navodi se u članku. - Evropski i azijski diplomati rekli su da njihove zemlje nisu spremne da
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