Brat i sestra ostavili dva oproštajna pisma pre horora u stanu na Bežanijskoj kosi! Zajedno isplanirali krvoproliće, pa otišli u smrt - novi detalji

Kurir pre 8 sati  |  Telegraf
Brat i sestra ostavili dva oproštajna pisma pre horora u stanu na Bežanijskoj kosi! Zajedno isplanirali krvoproliće, pa otišli…

U stanu na Bežanijskoj kosi u kom su zatečena tela Gorana P. (48) i njegove sestre Tatjane P (52), kako saznajemo, pronađena su dva oproštajna pisma.

Jedno pismo, kako se sumnja, napisala je Tatjana, a drugo Goran. Podsetimo, sumnja se da je brat prvo ubio sestru, a potom presudio sebi tako što je presekao svoj vrat. - Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu pre najmanje pet dana, zajedno isplanirali i dogovorili - otkriva sagovirnik Kurira. Uviđaj na mestu zločina vrši Viši javni tuẓ̌ilac u Beogradu.
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