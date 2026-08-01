Brutalni Rakić! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (video)

Kurir pre 1 sat
Brutalni Rakić! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (video)

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić pobedio je Marčina Tiburu na UFC spektaklu u Beogradu.

Posle dve i po runde dobre "stend ap" tuče, Rakić je sabio uz žicu Poljaka i tu ga držao skoro do kraja meča. Dominirao je nad rivalom i nad satom, pa su mu sudije jednoglasno dodelile pobedu pred beogradskom publikom. Krenuo je jako bio na startu treće runde Aleksandar Rakić, ali je par direkta nakon toga uspeo da ostvari i Marćin Tibura. Usledio je konačno i odličan udarac pravo u glavu koji je ostvario Rakić protiv protivnika iz Poljske.
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