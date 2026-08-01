Đerdap radi sa samo 20% kapaciteta, Dunav na istorijskom minimumu: stiže paklenih 40 stepeni, ali o ovome svi moraju da vode računa

Kurir pre 1 sat
Đerdap radi sa samo 20% kapaciteta, Dunav na istorijskom minimumu: stiže paklenih 40 stepeni, ali o ovome svi moraju da vode…

Nizak vodostaj Dunava sveo je proizvodnju struje u HE "Đerdap" na svega 20 do 30 odsto kapaciteta, otežano je hlađenje TE "Kostolac", a na sve te nevolje, narednih dana sledi i rekordno visoka potrošnja električne energije zbog toplotnog talasa s temperaturama do 40 stepeni.

Sve ovo bi moglo dovesti do ozbiljnih problema u snabdevanju tržišta ovim energentom, pa nije isključeno, prema mišljenju sagovornika Kurira, da može doći i do restrikcija, tj. povremenog isključenja struje u pojedinim delovima Srbije. Koliko je situacija ozbiljna, vidi se i po apelu građanima da štede struju koji im je uputila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je istakla da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja
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