Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Kurir pre 4 sati
Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Veliki šumski požar u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, prerastao je u megapožar, zahvatio više od 100 kuća i primorao vatrogasce da se na pojedinim delovima povuku pred vatrenom stihijom, dok su vlasti naredile nove evakuacije stanovništva.

Prema proceni zamenika gradonačelnika grada Mandre, više od 100 kuća je izgorelo ili je oštećeno u požaru koji se proširio na tri aktivna fronta, prenosi Prototema. Neposredno je ugroženo naselje Livadostra u Beotiji, čijim je stanovnicima naređena hitna evakuacija. Tokom dana naređena je i evakuacija naselja Agija Paraskevi (Sveta Paraskeva), Krio Pigadi i Agios Nektarios (Sveti Nektarije). Veliki požar i dalje besni i u oblasti Panorama Egijalije, iznad mesta
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