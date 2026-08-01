Gori stambeni objekat u Čačku! Vatra guta krovnu konstrukciju: Vatrogasci hitno izleteli na teren, dramatične scene u centru grada (video)

Kurir pre 4 sati
Gori stambeni objekat u Čačku! Vatra guta krovnu konstrukciju: Vatrogasci hitno izleteli na teren, dramatične scene u centru…

Na stambenom objektu u širem centru Čačka večeras je izbio požar, a prema prvim informacijama, vatra je zahvatila krovnu konstrukciju.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice, koje rade na lokalizaciji požara. Crni gusti dim kulja na sve strane i brzo se širi krajem. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenim osobama, niti o uzroku izbijanja vatre. Više detalja biće poznato nakon intervencije nadležnih službi i uviđaja.
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