Lesli Vorner stigao u MZT - veliko pojačanje za tim iz Skoplja

Kurir pre 0 minuta
Lesli Vorner stigao u MZT - veliko pojačanje za tim iz Skoplja

Američki košarkaš Lesli Vorner najnovije je pojačanje MZT Skoplje, saopštio je makedonski šampion.

Kako se navodi, 28-godišnji Voren je iskusan krilni košarkaš koji iza sebe ima bogato evropsko iskustvo i "važi za odličnog strelca i skakača, zbog čega često završava utakmice sa dabl-dabl učinkom". Posle četiri godine na Univerzitetu Rio Grande, prvi angažman na Starom kontinentu bio je u austrijskom Gracu u sezoni 2021/22, koju je završio u britanskom klubom Njukasl. Zatim je igrao za austrijski Kapfenberg, češke klubove Slaviju iz Praga i Usti nad Labem i grčki
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Lesli Vorner stigao u MZT - veliko pojačanje za tim iz Skoplja

Lesli Vorner stigao u MZT - veliko pojačanje za tim iz Skoplja

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