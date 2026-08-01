Maloletnik (17) upao u kladionicu u Podgorici sa nožem: Oteo 365 evra, policija ga brzo pronašla i uhapsila

Kurir pre 37 minuta  |  RTCG
Maloletnik (17) upao u kladionicu u Podgorici sa nožem: Oteo 365 evra, policija ga brzo pronašla i uhapsila

Podgorička policija uhapsila je sedamnaestogodišnjeg maloletnika osumnjičenog da je pre nekoliko dana, uz pretnju nožem, opljačkao sportsku kladionicu u Podgorici i od zaposlenog oteo oko 365 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, razbojništvo je rasvetljeno u kratkom roku, a maloletnik je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. „Sumnja se da je maloletnik 28. jula ušao u prostorije jedne sportske kladionice u Podgorici, gde je od zaposlenog, uz pretnju nožem, zahtevao da mu preda novac, nakon čega mu je zaposleni predao oko 365 evra“, saopšteno je iz policije. Iz Uprave policije navode da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica
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Maloletnik (17) upao u kladionicu u Podgorici sa nožem: Oteo 365 evra, policija ga brzo pronašla i uhapsila

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