Maloletnik nožem ubio očuha (42): Detalji horora u Banatskom Karlovcu

U Banatskom Karlovcu večeras je ubijen Aleksandar I. (42).

Kako se nezvanično saznaje, on je večeras u kući bio sa svojom suprugom (49). U jednom trenutku između njih je došlo do svađe, a prisutan je bio i njen maloletni sin koji je uzeo nož i njime izbo očuha. Aleksandar je sa teškim povredama prevezen u Dom zdravlja, a zatim i u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama. Brzom i efikasnom reakcijom policije u Pančevu svi učesnici ovog nemilog događaja su privedeni. U toku je istraga koja bi trebalo da otkrije sve