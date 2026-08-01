"Neću postati protivnik Zelenskog": Fedorov: Vratiću se u vladu samo ako budem postavljen na mesto ministra odbrane

Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da neće postati politički protivnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom rata, već da će se vratiti u vladu samo ako bude vraćen na mesto ministra odbrane.

Fedorov se neće sastati sa učesnicima protesta koji zahtevaju njegov povratak na mesto ministra, rekao je on u intervjuu za Njujork tajms. Rekao je da svoje smenjivanje ne vidi kao političku borbu i da ne želi da ga situacija "veštački uvuče" u politiku. Fedorov je takođe rekao da su lobisti za odbrambene kompanije čiji su interesi pogođeni promenama u pristupima nabavkama aktivno insistirali na njegovoj ostavci. Istakao je da je tokom njegovog mandata udeo dronova