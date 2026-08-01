Od danas drastično jeftiniji lekovi u Srbiji: Stupile na snagu nove mere - ovo je tačan spisak medikamenata i novih cena u apotekama! Evo koliko novca štedite

Od danas, 1. avgusta, širom Srbije zvanično stupa na snagu novi paket mera koji donosi drastično sniženje cena lekova, manje doplate za pacijente i od 17. avgusta značajno proširenje liste medikamenata koji se izdaju na recept.

Preuzimanjem velikog dela troškova na teret republičkog budžeta, država je sprovela jednu od najvažnijih zdravstveno-ekonomskih reformi u novijoj istoriji, čime se direktno štiti kućni budžet građana i omogućava savremenije lečenje. Prema procenama državnog vrha, ove olakšice će pozitivno uticati na budžete između 2,5 i 3 miliona građana Srbije. Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) za smanjenje troškova građana za